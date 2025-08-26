Xe máy bị ngập nước, chết máy, làm gì để tránh 'tiền mất tật mang'?

Trận mưa lớn sáng sớm nay (26/8) do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu. Không ít xe máy, mô tô đang lưu thông trở thành “nạn nhân”, chết máy giữa dòng nước.

Cơn mưa sáng sớm 26/8 khiến nhiều con phố ở Hà Nội thành "sông". Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong tình huống buộc phải đi qua khu vực ngập, việc xe gặp sự cố là điều khó tránh. Vì vậy, trang bị cho mình những kiến thức và nguyên tắc xử lý đúng cách sẽ giúp người lái hạn chế hư hỏng và có giải pháp phù hợp khi chẳng may rơi vào cảnh này.

3 nguyên nhân chính khiến xe bị chết máy

Theo anh Nguyễn Thành Nam - chủ một cơ sở sửa chữa xe máy tại Hà Nội, khi xe máy đi vào đoạn đường ngập nước, nhiều nguy cơ hư hỏng có thể xảy ra, cả về phần động cơ, phần điện và những thiệt hại còn dai dẳng về sau nếu không được xử lý đúng cách.

Anh Nam cho rằng, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc xe bị chết máy khi đi vào vùng ngập nước: Do nước ngập vào đến bu-gi khiến bộ phận này không đánh được lửa; Nước chui vào ống hút gió và chảy xuống chế hòa khí, hòa lẫn vào xăng làm xe không thể nổ được và nước tràn vào ống xả làm tắc đường thoát, thậm chí còn chui ngược vào đến động cơ.

"Với các nguyên nhân trên, tuỳ vào mức độ mà có thể gây ra những hệ quả khác nhau. Nhẹ thì sẽ khiến chiếc xe của bạn không thể đi được trong một khoảng thời gian, còn nặng có thể gây hỏng máy với chi phí khắc phục đến tiền triệu", anh Nam nói.