Xe không thể khởi động được vì ắc quy 'giở chứng', tài xế cần xử lý thế nào?

Theo anh Điệp, ắc quy hết điện có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan cơ bản tài xế hay mắc phải là do sơ ý quên tắt đèn, đóng không hết cửa khiến đèn "door" vẫn sáng, tắt máy nhưng vẫn mở khóa điều hòa vẫn chạy... Còn nguyên nhân khách quan đến từ các yếu tố như bình để lâu ngày tự tiêu điện, hoặc rò rỉ điện qua dây dẫn, mối nối...

Có nhiều nguyên nhân khiến xe ô tô không thể khởi động, bắt nguồn từ các bộ phận như ắc quy, máy phát điện, bộ đề, hệ thống dây dẫn, cảm biến, thậm chí là do hết nhiên liệu. Trong số đó, nguyên nhân phổ biến và dễ gặp nhất chính là ắc quy bị hết điện đột ngột.

Anh Trần Anh Điệp (áo đen) được cộng đồng Otofun biết đến với cái tên "Điệp Xa lộ", chuyên cứu hộ miễn phí các xe bị hết ắc quy ở Lào Cai. Ảnh NVCC

Theo anh Điệp, khi tài xế không khởi động được xe thì cần phán đoán tình huống xem hết ắc quy hay do lỗi hệ thống khởi động hoặc do cảm biến hoặc nguyên nhân nào đó dẫn đến tình trạng không nổ được máy. Dễ nhất là thử bấm còi xe để nghe tiếng kêu, bật đèn pha và đèn taplo xem có sáng bình thường không? Nếu đèn còi yếu đi thì chắc chắn là do ắc quy hết điện.

"Việc tìm hiểu xem ắc quy hết điện do nguyên nhân nào phụ thuộc vào kinh nghiệm của chủ xe, thậm chí phải sử dụng máy móc để đo dòng điện mới có thể biết được. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là phải tìm cách khởi động được xe cái đã", anh Trần Anh Điệp chia sẻ.

Việc nhờ một chiếc xe khác để câu bình ắc-quy là khá phổ biến, tuy nhiên cần đấu nối dây và thực hiện đúng quy trình. Ảnh NVCC

Với kinh nghiệm cứu hộ hàng ngàn chiếc ô tô bị hết điện, anh Điệp cho rằng việc cần làm đầu tiên là kích điện cho bình ắc quy để khởi động được máy. Có thể dùng ắc quy dự phòng, bộ kích điện hoặc đơn giản nhất nhờ một chiếc xe khác để câu bình. Với trường hợp này, việc đấu nối dây điện cũng cần phải chú ý kẻo "lợn lành thành lợn què".