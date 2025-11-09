Xe khách chở 36 người mất phanh lao vào gần trường tiểu học

Đức Hoàng| 11/09/2025 18:02

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 4D, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai khi một xe khách di chuyển theo hướng Sa Pa - Thanh Hoá mất phanh đâm vào ta luy dương.

Theo UBND xã Tả Phìn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (11/9) tại vị trí Km115+800, quốc lộ 4D đoạn qua thôn Chu Lìn 2. 

Thời điểm trên, xe khách do tài xế L.S. chở 36 hành khách bất ngờ mất phanh khi ôm cua dốc. Sau đó xe va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao vào ta luy dương gần trường Tiểu học Trung Chải.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng, ba hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 4 tỉnh Lào Cai.

547701222_1457797239346368_9182632346305379385_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn xe khách mất phanh, đâm vào ta luy dương. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng công an và y tế đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ hành khách.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, vào mùa mưa, đường đèo dốc ở khu vực Tây Bắc thường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Tài xế cần kiểm tra hệ thống phanh trước khi di chuyển, giữ tốc độ thấp, đi số thấp khi xuống dốc và giữ khoảng cách an toàn để tránh sự cố đáng tiếc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/xe-khach-cho-36-nguoi-mat-phanh-lao-vao-gan-truong-tieu-hoc-2441566.html
