Xe hybrid sạc ngoài PHEV gây ô nhiễm gấp 5 lần các hãng tự công bố

Sự thật sau "chiếc áo xanh” của xe hybrid sạc ngoài

Nhiều hãng xe ca ngợi dòng xe hybrid sạc ngoài (PHEV) có khả năng tiết nhiên liệu, giảm phát thải và đây được coi như bước đệm hoàn hảo hướng tới sử dụng xe điện toàn phần và mục tiêu Net Zero.

Nhưng một nghiên cứu mới đây của tổ chức Giao thông và Môi trường (Transport & Environment - T&E) tại châu Âu cho thấy, đằng sau lớp "vỏ xanh" bóng bẩy, các mẫu xe PHEV này lại gây ô nhiễm gần tương đương xe xăng truyền thống.

Trang Carscoops dẫn nghiên cứu của T&E công bố giữa tháng 10, thu thập dữ liệu từ hơn 800.000 xe hybrid sạc ngoài tại châu Âu cho thấy, mức phát thải CO2 thực tế của các xe PHEV cao gấp từ 3,5 đến 5 lần so với con số công bố bởi nhà sản xuất.