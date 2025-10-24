Xe Hàn vắng bóng trong top 10 ô tô xăng, dầu bán chạy nhất từ đầu năm ở Việt Nam

Ngay cả những mẫu xe vốn dẫn đầu phân khúc như Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross, Toyota Vios, Mitsubishi Xpander cũng liên tục phải duy trì khuyến mãi để đưa tới người dùng mức giá dễ tiếp cận, từ đó mang về doanh số và giữ vững vị thế trong phân khúc.

Mặt khác, người dùng đang có xu hướng chờ đợi khuyến mãi để có thể mua xe với mức chi phí phải chăng nhất, các hãng theo đó cũng liên tục phải giảm giá nhằm tăng sức hút với khách hàng. Cuộc đua giảm giá không ngừng phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường ô tô trong nước.

Xe gầm cao vẫn áp đảo

Trong top 10 mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất từ đầu năm, chỉ xuất hiện duy nhất 2 mẫu sedan Toyota Vios và Honda City. 6/10 cái tên khác thuộc nhóm SUV/Crossover hay xe gầm cao đa dụng, cùng 1 xe bán tải và 1 mẫu MPV.

Trong đó, Mitsubishi Xpander dù được xếp vào nhóm MPV nhưng lại có khoảng sáng gầm lên tới 225 mm, tức cao hơn cả một số mẫu crossover trên thị trường. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt của người dùng trong nước sang SUV và MPV gầm cao, vốn có không gian cabin và khả năng vận hành đa địa hình tốt hơn xe gầm thấp.