Xe Hàn, Nhật lo mất chỗ đứng

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, thị trường ô tô Việt Nam gần như là sân chơi riêng của các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc. Sự xuất hiện ngày càng mạnh mẽ của thương hiệu xe Trung Quốc khiến "cuộc đua" trở nên khốc liệt và khó đoán định hơn bao giờ hết.

Chật vật giữ thị phần

Trước khi xe Trung Quốc xâm nhập, thị trường đã chứng kiến sự so kè quyết liệt giữa các thương hiệu xe Nhật và Hàn Quốc.

Khoảng 10 năm trước, nắm bắt xu hướng tiêu dùng của người Việt bắt đầu chuyển từ các dòng xe Nhật truyền thống sang những mẫu trẻ trung, mới mẻ, các thương hiệu Hàn Quốc đã nhanh chóng chớp cơ hội. Với ưu thế thiết bị hiện đại và liên tục cập nhật công nghệ an toàn, tiện ích, cùng giá bán hợp lý, xe Hàn Quốc nhanh chóng tạo được sức hút lớn với nhóm khách hàng trẻ tại các đô thị. Nhiều năm liên tục, doanh số xe Hàn thường xuyên bám sát, thậm chí có thời điểm vượt xe Nhật ở phân khúc sedan và SUV cỡ nhỏ.