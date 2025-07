Xe đô thị cỡ A ngày càng bị 'thất sủng' tại Việt Nam

Xe đô thị cỡ A từng là lựa chọn "quốc dân" tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn và giá thành phải chăng, đang ngày càng ít người chọn.

Kết thúc năm 2024, tổng doanh số của phân khúc xe đô thị cỡ A tại Việt Nam chỉ đạt hơn 9.000 xe, giảm 17% so với năm 2023, giảm 64% so với năm 2022 và giảm gần 80% so với năm 2021, vốn là thời điểm cực thịnh của phân khúc này.

Tính đến nửa đầu năm 2025, phân khúc xe đô thị cỡ A tiếp tục đà "rơi tự do" khi mới chỉ bán được tổng cộng gần 3.000 xe, cho thấy sự thất thế rõ rệt của phân khúc này trên thị trường.