Xe điện Yadea có cửa hàng chính hãng tại khu vực Bình Chánh, TP. HCM

Yadea dẫn đầu làn sóng xe điện hai bánh tại Việt Nam

‏Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ phương tiện xanh, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở phân khúc xe hai bánh điện. Hàng loạt thương hiệu quốc tế tham gia thị trường, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động trong hành trình thay thế xe xăng bằng phương tiện thân thiện với môi trường. Trong bức tranh đó, Yadea - thương hiệu xe điện hai bánh số một thế giới tiếp tục thể hiện cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam bằng việc mở rộng hệ thống phân phối chính hãng.‏

‏Sáng 25/10, cửa hàng đầu tiên của đại lý phân phối chính hãng xe điện Yadea - Yadea Plus Phạm Hùng đã chính thức diễn ra hoạt động khai trương tại địa chỉ C3/3 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phủ sóng toàn quốc của Yadea, đồng thời mang đến cho người dùng đô thị thêm một điểm đến tin cậy để trải nghiệm, mua sắm và bảo hành xe điện chính hãng.

Cửa hàng Yadea Plus Phạm Hùng chính thức hoạt động

‏Đại diện Yadea Việt Nam cho biết, việc ra mắt Yadea Plus là một phần trong kế hoạch phát triển hệ thống đại lý chuẩn quốc tế nhằm mang đến cho người dùng Việt trải nghiệm xe điện toàn diện.‏