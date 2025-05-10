Xe điện Xiaomi tự động di chuyển, iPhone 15 Pro Max có liên quan?

Chủ xe đã chia sẻ đoạn video giám sát cho thấy chiếc SUV này bất ngờ kích hoạt và tiến về phía trước khi đang đỗ trước nhà.

Trong đoạn video, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người phụ nữ hét lên hoảng hốt, khiến chủ xe lập tức chạy ra ngoài để kiểm tra và dừng xe. Sau sự cố, chủ xe đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi.

Ban đầu, phía hỗ trợ kỹ thuật giả định rằng điện thoại di động có thể đã vô tình kích hoạt tính năng khởi động từ xa, dẫn đến việc xe di chuyển ngoài ý muốn.