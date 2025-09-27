Xe điện sạc nhanh nhất của Volvo sắp cập bến Đông Nam Á

Đây sẽ là lần đầu tiên mẫu xe này có mặt tại Đông Nam Á. Trước đó, Volvo ES90 từng được hé lộ sẽ ra mắt thị trường Malaysia vào đầu năm 2026, nhưng chưa có lịch cụ thể.

Theo kế hoạch, Volvo sẽ sản xuất dòng ES90 dành cho thị trường châu Âu trước tiên. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.