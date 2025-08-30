Xe “điên” ở Pháp cố tình đâm vào đám đông khiến 6 người thương vong

Thông tin của văn phòng công tố viên cho biết nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Trong số 5 người bị thương có 2 người đàn ông ở độ tuổi 31 và 52 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Rémi Coutin, công tố viên Évreux nhấn mạnh vụ việc bắt nguồn từ một cuộc ẩu đả tại một quán bar vào lúc 5h sáng (theo giờ địa phương). Sau khi các đối tượng “va chạm” và thu hút nhiều người tụ tập, một nghi phạm đã chủ động chạy đi lấy xe ô tô và lao vào đám đông đang náo loạn.

Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ 3 nghi phạm. Lực lượng chức năng cho biết đang mở cuộc điều tra về tội giết người và cố ý giết người. Phía cảnh sát cũng loại trừ các khả năng có liên quan đến yếu tố khủng bố.

Trên mạng xã hội, thị trưởng Évreux, Guy Lefrand bày tỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân đồng thời nhấn mạnh tình hình đã được kiểm soát và trở lại bình thường.

Các vụ xe “điên” rất hiếm khi xảy ra ở Pháp, đa số có liên quan đến yếu tố khủng bố như vụ tấn công bằng xe ô tô ở Nice vào năm 2016 khiến 86 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương.