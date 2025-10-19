Xe điện mới của BMW hút khách khi vừa ra mắt

Chia sẻ với tạp chí Automobilwoche, giám đốc điều hành của BMW thị trường Đức, ông Christian Ach cho biết sự quan tâm dành cho iX3 mới đã vượt xa cả những dự đoán lạc quan nhất của hãng.

“Chúng tôi đã nhận hơn 3.000 đơn đặt hàng chỉ trong sáu tuần sau khi iX3 mới ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Munich vào tháng 9”, ông Christian Ach nói.