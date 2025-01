Xe điện Mazda EZ 6 sản xuất tại Trung Quốc tìm đường sang châu Âu

Mazda lựa chọn xuất khẩu xe điện sản xuất tại Trung Quốc sang châu Âu cho thấy hãng xe Nhật Bản này có thể sẽ bị kẹt giữa cuộc chiến tranh thương mại và tiêu chuẩn khí thải. Theo thông tin từ Nikkei Asia, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Mazda đã có kế hoạch xuất khẩu xe điện sang châu Âu, bắt đầu từ mùa hè tới. Mẫu xe điện dành cho thị trường châu Âu của Mazda sẽ được trưng bày tại triển lãm ô tô Brussels (Bỉ) vào ngày 17/1 tới đây. Đáng chú ý, mẫu xe điện của Mazda được phát triển và sản xuất bởi liên doanh Trung Quốc Changan Mazda dưới tên gọi EZ-6, dành cho thị trường này từ tháng 10/2024. Đối với sản phẩm dành cho thị trường châu Âu, hãng xe Nhật Bản sẽ tiến hành nâng cấp Mazda EZ-6 để xe có ổn định cao hơn khi chạy ở tốc độ cao. Mazda EZ-6 là mẫu xe điện đầu tiên của hãng được bán ra trên thị trường toàn cầu. Ảnh: Nikkei Từ đầu năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận quan trọng về thị trường carbon. Theo đó, các mẫu xe chở khách bán ra từ năm 2025 sẽ phải giảm lượng khí thải CO2 xuống mức thấp hơn khoảng 15% so với quy định của năm 2021. Mức hạn chế khí thải CO2 của từng nhà sản xuất ô tô được dựa trên mức trung bình của toàn bộ sản phẩm mà họ đang bán. Để tuân thủ quy định này của EU, các nhà sản xuất ô tô cần tăng tỷ lệ xe điện được bán hoặc mua tín chỉ carbon từ các công ty khác. Các khoản tiền phạt nặng sẽ được áp dụng đối với các nhà sản xuất ô tô không đáp ứng các tiêu chuẩn. Không chỉ vậy, năm ngoái, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã quyết định áp dụng thuế quan bổ sung đối với xe điện Trung Quốc. Việc áp thuế là cần thiết để bảo vệ ngành công nghiệp xe điện châu Âu trước sự cạnh tranh không công bằng từ các đối thủ Trung Quốc nhờ được Chính phủ nước này trợ cấp. Do đó, việc xuất khẩu xe điện "Made in China" của Mazda dường như đang gặp khó khăn bởi các quy định về khí thải CO2 và nỗ lực ngăn chặn xe điện giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc từ Liên minh châu Âu. Nhưng điều này cũng là một dấu hiệu cho thấy nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã quyết định chấp nhận lựa chọn mức thuế quan để tránh bị phạt tiền vì không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải tại đây. Theo dữ liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), doanh số bán xe điện ở châu Âu đã chững lại vào năm 2024 và dự báo sẽ giảm khoảng 2,2% so với năm 2023. ACEA cho biết: "Quá trình chuyển đổi sang mục tiêu không phát thải đang vô cùng thách thức, khi mối lo ngại về việc đạt được mục tiêu giảm phát thải CO2 vào năm 2025 đối với các loại xe hạng nhẹ đang gia tăng". Theo Nikkei