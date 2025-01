Xe điện giảm phạm vi di chuyển so với công bố nhiều đến mức nào vào mùa lạnh?

Vào mùa đông với nhiệt độ xuống thấp, phạm vi thực tế của Polestar 3 chỉ giảm 18 dặm so với con số được công bố, nhưng Tesla Model 3 lại giảm tới 106 dặm. Như vậy, tầm hoạt động của mỗi dòng xe điện lại có độ giảm khác nhau. Thời tiết lạnh giá của mùa đông có thể làm giảm đáng kể phạm vi hoạt động của xe điện do nhiệt độ càng lạnh thì hiệu suất pin càng giảm. Tại các khu vực có nền nhiệt độ thấp như Châu Âu và Bắc Mỹ, người dùng xe điện quan tâm đến phạm vi hoạt động thực tế của chiếc xe hơn là chú ý đến những thông số quãng đường di chuyển mà hãng công bố. Trên thực tế, một số ô tô điện bị ảnh hưởng bởi thời tiết ít hơn nhiều so với những xe khác. Điều này nằm ở công nghệ sản xuất pin và khả năng kiểm soát và tiết kiệm điện của từng hãng xe. Hiệp hội ô tô Na Uy (NAF) và trang đánh giá xe Motor.no của quốc gia này một năm 2 lần đưa ra những đánh giá về phạm vi hoạt động của ô tô điện vào mùa nóng và lạnh trong điều kiện thực tế, từ đó đưa ra cơ sở dữ liệu cho khách hàng tham khảo. Tại quốc gia Bắc Âu này, xe điện chiếm tới 89% lượng bán ra của thị trường vào năm 2024. Mới đây, NAF đã công bố mức sụt giảm pin so với công bố của nhiều mẫu xe điện phổ biến nhất tại quốc gia này trong điều kiện mùa đông với nền nhiệt độ dao động từ -3 đến 7 độ C. Điều đáng ngạc nhiên là trong số 24 mẫu xe được hãng sản xuất công bố phạm vi di chuyển trên 300 dặm (483km) theo WLTP, chỉ có 4 chiếc là vượt qua được con số này khi nhiệt độ xuống thấp. Kết quả thử nghiệm cho thấy, Tesla Model 3 là mẫu xe gây thất vọng nhất khi hãng xe này đưa ra thông số quãng đường di chuyển khi đầy pin là 436 dặm (702 km), tuy nhiên thực tế, nó chỉ đi được 330 dặm (531km), thấp hơn tới 106 dặm (171km) so với công bố. Peugeot E-3008 cũng là mẫu xe bị giảm tới 101 dặm (163km) vào mùa lạnh khi chỉ đi được khoảng 216 dặm (348km) so với con số 317 dặm (510km) như công bố. Đây là mẫu xe có tỷ lệ giảm cao nhất, khoảng 32%. Hiệu quả nhất trong danh sách được công bố là Polestar 3 khi mẫu SUV điện này có phạm vi thực tế là 330 dặm (530km) giống như Tesla Model 3 nhưng hãng xe Thuỵ Điển chỉ công bố quãng đường di chuyển khả dụng cho mẫu xe của mình theo WLTP là 348 dặm (560km) - con số "thật" hơn nhiều so với 436 dặm (702 km) được Tesla công bố. Mẫu xe Dung lượng pin (kWh) Phạm vi di chuyển công bố theo WLTP (dặm) Quãng đường di chuyển thực tế (dặm) Quãng đường giảm (dặm) Polestar 3 107.0 348 330 -18 Mini Countryman 64.6 248 221 -27 BYD Tang 108.8 329 300 -30 Mercedes G-Class 116 275 237 -39 Hongqi EHS7 103.5 336 281 -55 Ford Explorer EV 79.0 326 272 -55 Kia EV3 81.4 367 310 -57 Porsche Taycan 97.0 368 310 -58 BMW i5 81.2 309 244 -65 Hyundai Ioniq 5 80.0 339 271 -68 Porsche Macan 95.0 343 267 -76 Peugeot E-5008 73.0 303 224 -79 VW ID.7 86.0 355 273 -81 Audi Q6 e-tron 95.0 383 299 -84 Peugeot E-3008 73.0 317 216 -101 Tesla Model 3 80.5 436 330 -106 Theo Carscoops