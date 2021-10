Xe điện đầu tiên của Toyota có phạm vi lên tới 500 km, ra mắt năm sau

Toyota đặc biệt chú trọng đến an toàn va chạm và an toàn pin trên bZ4X. Để đảm bảo an toàn khi va chạm, bZ4X có cấu trúc phản ứng va chạm đa hướng để bảo vệ người ngồi trong xe, ắc quy và phương tiện khác tham gia vào vụ va chạm.

Ngoài việc sử dụng năng lượng cho chính chiếc xe, bZ4X còn có chức năng cung cấp điện năng lượng cao cho các hoạt động ngoài trời, cũng như cho các trang bị trong nhà nếu xảy ra thiên tai hay trường hợp khẩn cấp. Điều này cũng có thể được sử dụng ngược lại, những ngôi nhà có năng lượng mặt trời dư thừa có thể được sử dụng để sạc lại bZ4X.