Xe điện có an toàn khi đi qua vùng ngập nước sâu?

Dưới đây là những kiến thức cần thiết để người dùng tự tin và an toàn hơn khi sử dụng xe điện trong tình trạng ngập úng ở đô thị Việt Nam diễn ra thường xuyên.

Tuy nhiên, một vấn đề được nhiều người quan tâm là khi lội qua vùng ngập nước như tình huống mưa ngập hôm 26/8 ở Hà Nội, ô tô điện có gặp những sự cố như xe động cơ đốt trong truyền thống hay không?

Trong những năm gần đây, ô tô điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam nhờ ưu điểm tiết kiệm chi phí vận hành và thân thiện môi trường. Chiếm thị phần lớn nhất là xe VinFast, ngoài ra, các thương hiệu xe sang đều đã bán xe điện tại Việt Nam như Mercedes-Benz, Audi, Porsche. Các xe phổ thông cũng đều đã giới thiệu xe điện tại Việt Nam như Volvo, Ford, BYD, MG, Wuling...

Trước hết, hãy nói về "kẻ thù" lớn nhất của xe động cơ đốt trong truyền thống (xe xăng, dầu) khi đi qua vùng ngập chính là thủy kích. Hiện tượng này xảy ra khi nước tràn vào cổ hút gió của động cơ, đi vào xi-lanh. Vì nước không thể bị nén như không khí, pít-tông sẽ bị ép lại đột ngột, gây cong, gãy tay biên, thậm chí phá hủy cả động cơ. Chi phí sửa chữa cho lỗi này là cực kỳ tốn kém.

Tuy nhiên, xe ô tô điện lại hoàn toàn loại bỏ nguy cơ này vì không có động cơ đốt trong, không có cổ hút do không cần oxy để hoạt động. Mô-tơ điện và các bộ phận truyền động là một hệ thống khép kín, không bị ảnh hưởng bởi việc ngập trong nước ở một mức độ nhất định. Đây là ưu điểm vượt trội đầu tiên và quan trọng nhất của xe ô tô điện so với xe xăng dầu khi lội nước.

Mối quan tâm lớn nhất của nhiều người đối với xe điện chính là bộ pin cao áp và hệ thống điện tử trên xe có thể gây nguy hiểm nếu gặp nước. Thực tế, các hãng sản xuất ô tô điện đều thiết kế hệ thống pin và động cơ điện đạt tiêu chuẩn chống bụi xâm nhập hoàn toàn và khả năng chống nước (IP67 hoặc IP68).

Trong đó, pin xe điện được đặt trong khung kín, có lớp gioăng chống nước. Các cổng sạc, dây điện cao áp đều được bảo vệ bằng vật liệu cách điện đặc biệt. Hệ thống quản lý pin (BMS) có khả năng phát hiện rò rỉ và tự ngắt khi có sự cố. Với công nghệ hiện đại, xe điện hoàn toàn có thể lội nước ở mức độ nhất định mà vẫn an toàn cho người dùng.