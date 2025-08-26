Xe điện bình dân nhất tại Mỹ chuẩn bị hạ giá

Theo Electrek, chiếc hatchback điện của Nissan giờ đây đã trưởng thành và chuyển mình thành crossover SUV. Với mức giá khởi điểm chỉ 29.990 USD, Nissan LEAF 2026 S+ là chiếc EV mới có giá thấp nhất hiện nay tại Mỹ, thậm chí còn rẻ hơn cả LEAF đời đầu ra mắt năm 2011 với giá 32.780 USD.

Việc giữ phiên bản S+ ở mức giá dưới 30.000 USD là một thành tích không hề nhỏ trong bối cảnh lạm phát hiện nay. Người dùng hoàn toàn có thể mong đợi phiên bản S cơ bản sẽ có giá còn thấp hơn, từ đó tăng sức hấp dẫn của LEAF như một mẫu xe điện tiết kiệm, phù hợp với ngân sách.

Nissan LEAF S Plus có giá khởi điểm từ 29.990 USD (hơn 720 triệu đồng). (Nguồn: Carscoop)

Các phiên bản S+, SV+ và Platinum+ đều được trang bị pin lớn 75 kWh, cho phép quãng đường di chuyển lên đến 488 km (303 dặm) theo ước tính của EPA. Những phiên bản này có động cơ mạnh mẽ hơn với công suất 215 mã lực (160 kW / 218 PS). Trong khi đó, phiên bản cơ bản S sử dụng pin 52 kWh và động cơ 174 mã lực (130 kW / 177 PS), vẫn là một nâng cấp so với hệ thống cơ bản của đời trước.