Xe đề mãi không nổ máy, tưởng 'chết' ắc quy, hóa ra lỗi từ một bộ phận rẻ tiền

Tiếng "tạch tạch" từ khoang máy, có phải do ắc quy yếu?

Buổi sáng đầu tuần, anh Nguyễn Văn Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) xuống hầm lấy xe để chuẩn bị đi làm như thường lệ. Ngồi vào chiếc xe hơn 10 năm tuổi và vặn chìa khóa khởi động, nhưng lần này chỉ nghe tiếng "tạch tạch” yếu ớt từ khoang máy. Đèn taplo vẫn sáng, quạt gió vẫn hoạt động, nhưng động cơ nhất định không chịu nổ.

Nghĩ là ắc quy bị yếu điện vì để xe mấy hôm không dùng, anh Nam gọi đến một cơ sở chuyên về ắc quy và lốp ở gần đó để nhờ hỗ trợ. Chủ xe này cũng không quên dặn thợ mang theo bình mới để thay luôn và bản thân ắc quy của xe đã hơn 3 năm chưa thay. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, kỹ thuật viên thông báo, ắc quy vẫn "thừa điện". Đồng thời đưa ra nhận định lỗi có thể đến từ bộ đề hoặc bugi.

“Một lần nữa tôi lại phải gọi video call cho một gara quen nhờ tư vấn, anh chủ 'đinh đóng cột' hiện tượng trên là bugi đã kém, bám nhiều muội không thể đánh lửa khiến động cơ không khởi động được. Sau đó anh cho thợ qua tháo bugi vệ sinh và sau đó đã khởi động được ngay. Dù vậy, ngay buổi chiều hôm đó, tôi vẫn đến gara để thay bộ bugi mới đi cho yên tâm, chi phí chỉ hết 600 nghìn đồng", anh Nam chia sẻ.

Nhiều trường hợp xe không thể nổ máy do bugi bị bám quá nhiều cặn bẩn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trên thực tế, tình huống của anh Nam là chuyện không hiếm gặp. Không ít tài xế khi gặp tình trạng xe khó nổ, ì máy, rung gật, hao xăng,... đều ngỡ là có nguyên nhân xuất phát từ ắc quy hay động cơ, nhưng thực tế nguyên nhân có thể đến từ bộ phận "nhỏ nhưng có võ" là bugi.