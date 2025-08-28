Xe đầu kéo biến dạng sau va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tài xế tử vong

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo biển số TP Huế do tài xế Lê Kim D. (40 tuổi, trú TP Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km26, xe này bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo biển số tỉnh Thanh Hóa cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe đầu kéo biển số TP Huế biến dạng, tài xế và phụ xe mắc kẹt trong cabin và được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế D. đã tử vong, phụ xe bị thương đang được điều trị.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo cho các phương tiện qua lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.