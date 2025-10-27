Xe đang đi bỗng chết máy, tài xế tá hỏa khi thấy cảnh tượng ở dưới nắp capo

Sự cố bất ngờ giữa phố

Sáng đầu tuần, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) đông nghịt xe cộ, anh Ngô Huy Hoàng đang điều khiển chiếc ô tô hơn 10 năm tuổi đi làm thì bất ngờ xe khựng lại, động cơ tắt phụt, toàn bộ đèn trên bảng đồng hồ taplo tối đen.

“Không đèn, không còi, không đề nổ được, tôi thử bật tắt chìa khoá vài lần mà vô ích. Xe như bị rút hết sinh lực giữa đường,” anh Hoàng kể lại.

Trong dòng phương tiện đang chen chúc giờ cao điểm, anh đành bật cảnh báo nguy hiểm, nhờ vài người đi đường giúp đẩy xe vào lề cho gọn gàng rồi tìm cách xử lý.

Một cọc bình ắc quy của xe anh Hoàng bị muối bám kín màu xanh đỏ như nấm mốc. Ảnh NVCC

Gọi điện cho chủ một gara quen, anh Hoàng được hướng dẫn mở nắp capo để kiểm tra. Và cảnh tượng bên trong khiến anh phải thốt lên: một đầu cọc ắc quy phủ đầy muối màu xanh đỏ, sùi lên như nấm mốc. Những mảng bám này dày đến mức gần như che kín đầu cực, khiến hệ thống điện "mất liên lạc" hoàn toàn.