Xe dân chơi Porsche 911 từng có giá chỉ 3 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng săn đón

Là mẫu xe thể thao đang được được nhiều tay chơi Việt ưa chuộng, ít ai biết rằng Porsche 911 từng có thời gian “thất sủng” tại Việt Nam. Số lượng xe thuộc hai thế hệ 991 và 997 khá ít ỏi, dù giá trị không cao nhưng rất khó để mua do phần lớn chủ xe đều giữ xe và không “lên đời” sau nhiều năm sử dụng.

Chiếc Porsche 911 Carrera thế hệ 997.1 (trước nâng cấp) này là một trong số đó. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, đây là chiếc 997.1 hiếm hoi tại Việt Nam còn giữ được nguyên bản và biển số có 4 số. Chưa rõ chính xác đời xe, song vòng đời thế hệ 997.1 từ năm 2004-2008.