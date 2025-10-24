Xe đã bán, chủ cũ vẫn dính lỗi phạt nguội trên VNeTraffic, cần làm gì?

Mới đây, anh T.N.C. đăng trên mạng xã hội thắc mắc về việc tra được lỗi phạt nguội của chiếc xe máy mà gia đình mình đã bán từ năm 2016.

Anh C. cho biết gia đình đã bán chiếc xe máy từ năm 2016, song khi tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic, anh bất ngờ phát hiện xe bị phạt nguội hai lần vào ngày 9/7 và 10/10/2025. Gia đình đã tìm cách liên hệ với người mua nhưng không được hồi đáp.