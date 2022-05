Xe cứu hộ chở 4 xe ô tô vừa tạm giữ của nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long

Chiều 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét nhà ông Phạm Hồng Hà (nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long), thu thập các tài liệu và 4 chiếc xe ô tô để phục vụ công tác điều tra liên quan đến những sai phạm khi ông Hà còn làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long. Lực lượng chức năng đã dán niêm phong cửa xe. Đến gần 18h cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến hiện trường, đưa 4 chiếc ô tô trong nhà ông Hà đi.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3 (Quảng Ninh), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Bùi Sĩ Giáp - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương - nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long về hành vi “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng niêm phong cửa xe.

Như VTC News đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.