Xe của năm 2021 - Lựa chọn của tôi: “Năm diễn của kép phụ”

Không “In the spot light” như SantaFE hay Tucson, Accent là kẻ bám đuổi thầm lặng đầy khó chịu và bền bỉ với Fadil trên bảng doanh số công bố và vững chắc ở vị trí á quân chung cuộc. Phân khúc B năm nay cũng khá bình lặng khi mà Nissan Almera ra mắt quá muộn, City nối tiếp truyền thống của Honda là chú ngựa ô kém bền bỉ còn các đối thủ khác thì cứ loay hoay cho những thay đổi theo kiểu "cho team có việc làm".

Ở phân khúc hạng sang, tôi khá đắn đo cho vị trí xe cỡ trung. Tuy nhiên, với chiến lược cấu hình sản phẩm và giá mới, mình đánh giá Volvo S90 LWB là lời đáp tuyệt mỹ dành cho Mercedes E class thế hệ mới vửa ra mắt. Trở ngại lớn nhất với Volvo vẫn sẽ là những lời ong tiếng ve xung quanh những ông chủ người Hán, kèm theo những vụ tai nạn lãng xẹt khiến người tiêu dùng hoài nghi về tính xác thực của thương hiệu được mệnh danh là an toàn hàng đầu thế giới.

C. Xe CUV

Tôi không có nhiều ấn tượng về CUV tại Việt Nam bởi quan điểm sử dụng “the best or nothing”. Hoặc mình sẽ đi những chiếc xe nhỏ hẳn, hoặc to hẳn chứ không thích sự lỡ cỡ về kích thước lẫn công năng sử dụng. Ở Việt Nam hiện tại, các hãng đều lập lờ đánh lận con đen giữa hai khái niệm SUV (thân xe đặt lên chassis) và CUV (khung gầm liền khối) nên mình sẽ bỏ qua phân khúc này.

D. Xe SUV

1. Cỡ nhỏ bình dân: Toyota Cross HV

2. Cỡ nhỏ hạng sang: Mercedes-benz GLB 35 AMG

3. Cỡ trung bình dân: Kia Sorento

4. Cỡ trung hạng sang: Mercedes-Benz GLC

5. Cỡ lớn bình dân: Toyota Landcruiser LC300