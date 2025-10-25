Xe container mất lái lao thẳng vào nhóm người ven đường, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Sau cú va chạm, xe container mất lái tiếp tục lao thẳng vào nhóm người đang đứng ven đường, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, khi thấy xe container mất lái lao vào bên đường, nhiều người hô hoán nhau bỏ chạy. Không may, một phụ nữ tử vong nằm dưới gầm xe đầu kéo.