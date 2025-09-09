Xế cổ Rolls-Royce được phục chế thành xe điện

Mẫu xe đầu tiên được giới thiệu mang tên Highland Heather, được phục chế từ chiếc Rolls-Royce Corniche mui trần 1978. Quá trình phục chế bắt đầu bằng việc tháo dỡ toàn bộ thân xe, chỉ giữ lại khung kim loại. Các kỹ sư của Halcyon sau đó khôi phục nguyên trạng các chi tiết để đưa chiếc xe mui trần siêu sang về với vẻ đẹp ban đầu.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Theo đó, Halcyon đã loại bỏ khối động cơ V8 6.75L công suất khoảng 200 mã lực của nguyên bản để thay bằng mô-tơ điện đặt ở cầu sau. Công suất của phiên bản tiêu chuẩn Standard Range đạt khoảng 400 mã lực, trong khi bản Long Range được nâng lên thầnh 500 mã lực.