Xe chống đạn VinFast với vết bắn bởi 440 viên đạn tại Triển lãm A80

Hoàng Hiệp| 28/08/2025 21:04

Chiếc xe VinFast Lạc Hồng 900 LX phiên bản Chống đạn bị bắn thử nghiệm 440 viên đạn đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Triển lãm Quốc gia A80), hãng xe Việt Nam VinFast trưng bày và giới thiệu chiếc Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn với các vết đạn bắn kiểm thử, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân đến tham dự.

W-VF Lac Hong Chong dan 4.jpg
Chiếc xe đặc biệt được trưng bày tại khu vực của Vingroup ở Sân Tây của Triển lãm Quốc gia A80. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo VinFast, Lạc Hồng 900 LX có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn. Điểm chung của cả hai là có chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm, dài hơn khá nhiều so với mẫu VF 9 với chiều dài cơ sở là 3.150mm.

Các chi tiết ngoại thất được thiết kế nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

W-VF Lac Hong Chong dan 10.jpg
Xe thu hút sự chú ý bởi có đến 440 vết đạn bắn ở xung quanh thành xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ngoài các trang bị như bản Tiêu chuẩn, bản Chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi hãng chuyên xe bọc thép nổi tiếng Inkas Armored Vehicle Manufacturing (Canada).

W-VF Lac Hong Chong dan 2.jpg
Chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX này đã trải qua quá trình kiểm thử tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc.

Nhờ gia cường lượng thép và vật liệu đặc biệt, phiên bản Chống đạn có trọng lượng nặng tới 5,05 tấn, hơn bản Tiêu chuẩn hơn 2 tấn (3,03 tấn). Để "tải" được trọng lượng này, phiên bản Chống đạn được trang bị 2 động cơ điện 150kW, sản sinh công suất 455 mã lực (bản Tiêu chuẩn là 402 mã lực).

W-Noc xe VF Lac Hong.jpg
Phần nóc của chiếc xe sau khi bị nổ mìn tại trung tâm kiểm thử.

Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX Chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80, AK-47 kích thước 7,62 x 51 (mm) và lựu đạn DM51...

W-VF Lac Hong Chong dan 8.jpg
Xe được trang bị lốp run-flat có thể tiếp tục di chuyển 80-100 km khi bị xịt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Xe còn được trang bị lốp run-flat có thể tiếp tục di chuyển 80-100 km khi bị xịt. Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu bổ sung các thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo và còi hú...

W-VF Lac Hong Chong dan 7.jpg
Gầm xe cũng được gia cố thép chắc chắn, đảm bảo chống được đạn bắn thẳng và cả lựu đạn DM51.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Với Lạc Hồng 900 LX, chúng tôi khẳng định vai trò của một thương hiệu quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Thông qua sản phẩm này, chúng tôi mong muốn thế giới biết đến một Việt Nam hiện đại và phát triển, tương xứng với quá khứ hào hùng của 80 năm qua”.

Một số hình ảnh của chiếc xe:

