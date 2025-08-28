Xe chống đạn VinFast với vết bắn bởi 440 viên đạn tại Triển lãm A80

Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (Triển lãm Quốc gia A80), hãng xe Việt Nam VinFast trưng bày và giới thiệu chiếc Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn với các vết đạn bắn kiểm thử, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân đến tham dự.

Chiếc xe đặc biệt được trưng bày tại khu vực của Vingroup ở Sân Tây của Triển lãm Quốc gia A80. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo VinFast, Lạc Hồng 900 LX có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Chống đạn. Điểm chung của cả hai là có chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm, dài hơn khá nhiều so với mẫu VF 9 với chiều dài cơ sở là 3.150mm.

Các chi tiết ngoại thất được thiết kế nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…