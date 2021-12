Xe chở gỗ gặp nạn, đường lên cửa khẩu kẹt cứng gần một ngày

Your browser does not support the audio element.

Trưa 11/12, ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (Cục Quản lý đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vào khoảng 15h chiều qua (10/12), một chiếc xe container biển số tỉnh Nghệ An đang di chuyển từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo theo quốc lộ 8A hướng về thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn), đến đoạn qua xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị lật.