Xe chở 6 người Việt mất lái, bị lật ở Nhật Bản, một người tử vong

Song Ngư - 30/10/2025 10:40

Chiếc xe chở 6 người Việt mất lái đâm vào lan can, sau đó bị xe tải tông mạnh trong hầm đường cao tốc Michinoku, tỉnh Aomori, Nhật Bản.

Theo cảnh sát địa phương, rạng sáng 29/10, chiếc xe 7 chỗ chở 6 người Việt bất ngờ đâm vào lan can bên trong hầm Michinoku, gần lối vào phía Tenmabayashi, khiến xe bị lật ngang giữa đường. Ngay sau đó, một xe tải lớn chạy phía sau không kịp tránh đã tông thẳng vào chiếc xe gặp nạn.

6 người trên xe được đưa đến bệnh viện ở Aomori và Towada, trong đó một nam giới được xác nhận tử vong. 5 người còn lại bị thương, theo TBS News.

Theo cảnh sát, vào thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường trong hầm trơn trượt và phủ lớp tuyết nhão. Xe 7 chỗ sử dụng lốp thường, trong khi xe tải được trang bị lốp mùa đông. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cụ thể, xem xét khả năng mất lái do thời tiết và điều kiện đường trơn.

Sự cố khiến tuyến cao tốc Michinoku bị phong tỏa hoàn toàn trong khoảng 4 tiếng rưỡi trước khi lưu thông trở lại. Hiện cảnh sát Nhật Bản phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam xác minh danh tính các nạn nhân để hỗ trợ công tác hậu sự và chăm sóc người bị thương.

Video: Yahoo