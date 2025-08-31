Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
XCB-01 là sản phẩm mang tính đột phá, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng tự chủ về vũ khí trang bị. Đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao khoảng 2,1 m (chưa tính chiều cao phần pháo chính). Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ BMP-1 do Liên Xô sản xuất nhưng có cải tiến để phù hợp hơn với điều kiện huấn luyện, tác chiến tại Việt Nam.
Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu. Bên trong, khoang chở quân có thể chứa 8 chiến sĩ cùng trang bị cá nhân, kèm theo lỗ châu mai để bắn từ trong xe. Xe cũng được tích hợp hệ thống bảo hộ trước nguy cơ vũ khí sinh hóa và hạt nhân.
Từ bên trong xe, các chiến sĩ bộ binh có thể ngắm bắn qua hệ thống lỗ châu mai, đồng thời trang bị hệ thống phòng hộ sinh hóa hạt nhân. Động cơ diesel 300 mã lực cho phép XCB-01 đạt tốc độ tối đa khoảng 65 km/giờ trên bộ và bơi với vận tốc 7km/giờ dưới nước. Xe có thể vượt dốc 30 độ và di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau nhờ hệ thống treo tối ưu.
Ngoài cấu hình chiến đấu, phương tiện còn được lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tác chiến hiện đại như hệ thống liên lạc vô tuyến bảo mật và cảm biến cảnh báo chiếu xạ laser. Khi bị đối phương dùng laser chỉ thị mục tiêu, xe có thể phản ứng kịp thời để tăng khả năng sống sót.