Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

31/08/2025 08:41

XCB-01 là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

XCB-01 là sản phẩm mang tính đột phá, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng tự chủ về vũ khí trang bị. Đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao khoảng 2,1 m (chưa tính chiều cao phần pháo chính). Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ BMP-1 do Liên Xô sản xuất nhưng có cải tiến để phù hợp hơn với điều kiện huấn luyện, tác chiến tại Việt Nam.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 1.
Xe XCB-01 tham gia tổng hợp luyện A80. Ảnh: Minh Chiến

Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu. Bên trong, khoang chở quân có thể chứa 8 chiến sĩ cùng trang bị cá nhân, kèm theo lỗ châu mai để bắn từ trong xe. Xe cũng được tích hợp hệ thống bảo hộ trước nguy cơ vũ khí sinh hóa và hạt nhân.

Từ bên trong xe, các chiến sĩ bộ binh có thể ngắm bắn qua hệ thống lỗ châu mai, đồng thời trang bị hệ thống phòng hộ sinh hóa hạt nhân. Động cơ diesel 300 mã lực cho phép XCB-01 đạt tốc độ tối đa khoảng 65 km/giờ trên bộ và bơi với vận tốc 7km/giờ dưới nước. Xe có thể vượt dốc 30 độ và di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau nhờ hệ thống treo tối ưu.

Ngoài cấu hình chiến đấu, phương tiện còn được lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tác chiến hiện đại như hệ thống liên lạc vô tuyến bảo mật và cảm biến cảnh báo chiếu xạ laser. Khi bị đối phương dùng laser chỉ thị mục tiêu, xe có thể phản ứng kịp thời để tăng khả năng sống sót.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 2.
Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 3.
Xe được thiết kế hai hàng ghế ngồi cho lính bộ binh, mỗi bên 4 ghế
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 4.
Đây là dòng xe do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 5.
Cán bộ tại khu trưng bày giới thiệu xe chiến đấu bộ binh cho khách tham quan
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 6.
Vị trí ngắm bắn từ bên trong xe được thiết kế phía trước 8 ghế ngồi
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 7.
Hỏa lực của xe gồm pháo 73 mm với 40 viên đạn, súng máy đồng trục 7,62 mm với 2.000 viên và súng máy 12,7 mm bố trí trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 8.
Ngoài ra, xe còn có bệ phóng gắn cố định cho 4 tên lửa chống tăng B72.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 9.
Cánh cửa phía sau được thiết kế là nơi dự trữ nhiên liệu
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 10.
Trang bị để sử dụng khi xe đi qua các khu vực đầm lầy
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 11.
Một ví trị ngắm bắn trên nóc xe chiến đấu bộ binh
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 12.
Các vị trí ngắm bắn bên trong xe
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?- Ảnh 13.
Khách tham quan hào hứng với xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/xe-chien-dau-bo-binh-xcb-01-do-viet-nam-san-xuat-co-gi-dac-biet-196250830215130551.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/xe-chien-dau-bo-binh-xcb-01-do-viet-nam-san-xuat-co-gi-dac-biet-196250830215130551.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Quân sự thế giới
            Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO