Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

XCB-01 là sản phẩm mang tính đột phá, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng tự chủ về vũ khí trang bị. Đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao khoảng 2,1 m (chưa tính chiều cao phần pháo chính). Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ BMP-1 do Liên Xô sản xuất nhưng có cải tiến để phù hợp hơn với điều kiện huấn luyện, tác chiến tại Việt Nam.

Xe XCB-01 tham gia tổng hợp luyện A80. Ảnh: Minh Chiến

Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp. Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu. Bên trong, khoang chở quân có thể chứa 8 chiến sĩ cùng trang bị cá nhân, kèm theo lỗ châu mai để bắn từ trong xe. Xe cũng được tích hợp hệ thống bảo hộ trước nguy cơ vũ khí sinh hóa và hạt nhân.