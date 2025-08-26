Xe chết máy giữa 'biển nước' ở Hà Nội, người phụ nữ thấy may vì đi xe số

Chiều 26/8, nước trên đường phố Hà Nội đã cơ bản rút, song vẫn còn các điểm ngập sâu cục bộ. Nhiều xe máy, ô tô khi đi qua khu vực này bị chết máy. Người đi xe máy phải dắt bộ hàng trăm mét để tìm tiệm sửa chữa, trong khi ô tô buộc phải nhờ xe cứu hộ chuyên dụng.

Anh Đặng Văn Tiến, di chuyển trên đường Phạm Hùng, chia sẻ: “Sáng xe vẫn chạy bình thường, nhưng chiều về gặp đoạn ngập sâu thì chết máy. Nhà cách 5km, không thể dắt bộ nổi nên tôi đành đưa vào tiệm sửa xe để khắc phục”.

Nhiều phương tiện chờ vượt qua đoạn đường bị ngập sâu trong nước.

Chị Nguyễn Thị Hòa may mắn hơn khi xe số vẫn có thể xử lý tạm thời trên đường: “May xe số các bác sửa xe lưu động còn hỗ trợ được, chứ xe ga thì hỏng hóc phức tạp, phải dắt hẳn vào tiệm sửa”.