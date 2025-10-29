Xe cẩu vượt lũ đưa quan tài về quê an táng

29/10/2025 12:22

Ca nô không thể tiếp cận nên người nhà phải cầu cứu xe cẩu hỗ trợ đưa quan tài ra đường lớn về quê an táng.

Ngày 29-10, người thân của anh PVQ (18 tuổi, ở Quảng Trị, vừa tử vong) cho biết đã đưa được quan tài anh Q về quê an táng bằng cách nhờ xe cẩu cẩu quan tài ra khỏi vùng ngập lụt tại Bệnh viện Trung ương Huế.

quan-tai-an-tang-hue-quang-tri.jpg
Quan tài được kê cao lên để tránh ngập nước lũ.

Bệnh nhân PVQ bị ung thư máu, điều trị tại bệnh viện hơn một năm qua. Mới đây, bệnh nhân này qua đời, gia đình làm thủ tục đưa về quê an táng nhưng vì nước lũ đang lớn, dâng ngập Bệnh viện Trung ương Huế, không thể đưa quan tài ra ngoài.

Xe cẩu hỗ trợ đưa quan tài ra ngoài.

Trước tình hình trên, nhiều đơn vị thiện nguyện đã hỗ trợ, nhờ xe cẩu đến cẩu quan tài ra ngoài, đưa về quê an táng.

Theo plo.vn
https://plo.vn/xot-xa-canh-xe-cau-vuot-lu-dua-quan-tai-ve-que-an-tang-post878204.html
