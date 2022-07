"Xe cát Biển Đông" để hồi sinh bãi biển từng đẹp nhất Châu Á

Bờ cát dài đang dần trở lại khiến người dân rất phấn khởi.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư dự án) - cho biết dự án cải tạo bãi biển Cửa Đại hiện có chiều dài hơn 1.500m, tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành.

Ngoài ra, cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra quyết nghị chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, Hội An. Dự án có tổng chiều dài 550m với số vốn 210 tỷ đồng.

Đây là dự án tiếp nối dự án đang triển khai để tái tạo bãi biển Cửa Đại. Mục tiêu dự án là phòng chống xói lở bờ biển, tái tạo bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đê ngầm cách bờ hơn 300m đang hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết hiện đơn vị đang đàm phán với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ dự án tái tạo bãi biển Cửa Đại kéo dài hơn 3.000m, tổng vốn 42 triệu Euro.

Theo ông Tân, khi dự án được triển khai sẽ hoàn thiện toàn bộ dự án tái tạo biển Cửa Đại, cơ bản đưa bãi biển từng đẹp nhất Châu Á trở lại như lúc chưa bị sạt lở.