Xe buýt TP.HCM chạy đón khách nội đô sau 4 tháng dừng hoạt động

Sáng 25/10, ông Lê Hoàn - Phó giám đốc Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm xe buýt) cho biết, 8 tuyến xe buýt chạy trên trục đường chính, lộ trình qua các bến xe, bệnh viện... đã được hoạt động trở lại.

8 tuyến xe buýt này gồm: số 14 (Bến xe Miền Đông - Ba Tháng Hai - Bến xe Miền Tây), số 20 (Bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - Âu Cơ - Bến xe An Sương), số 29 (phà Cát Lái - Chợ Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Long Trường - Khu chế xuất Linh Trung 2), số 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương), số 74 (Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi), số 79 (Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược).

Xe buýt tuyến 27 và 65 di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng vào trung tâm TP

Ông Hoàn cho biết, hiện nay đơn vị xây dựng kế hoạch để trình Sở GTVT TP.HCM xem xét cho thêm một số tuyến xe buýt hoạt động trở lại.