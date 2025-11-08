Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia

Cảnh sát trưởng bang Pahang, ông Datuk Seri Yahaya Othman, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Xe buýt được cho là đã mất lái, tông vào đuôi xe Perodua Myvi và một xe Toyota Innova, khiến cả 3 phương tiện trượt khỏi làn đường.

Theo cảnh sát, tài xế xe buýt bị thương nhẹ trong khi toàn bộ hành khách, bao gồm 20 người Việt Nam và một hướng dẫn viên, du lịch đều an toàn. Lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM) tại bang Pahang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.