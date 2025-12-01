Xe bồn lật nhào đè trúng ô tô, tài xế thoát nạn thần kỳ

12/10/2025 11:18

TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một chiếc xe bồn trộn bê tông mất lái, lật nghiêng và đè trúng chiếc Audi A6 đang dừng đèn đỏ.