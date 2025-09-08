Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM

Sự việc được ghi nhận trên quốc lộ 13, đoạn qua trước Khu đô thị Vạn Phúc City (thuộc địa bàn TP Thủ Đức cũ).

Theo hình ảnh từ camera hành trình của phương tiện tham giao thông ghi lại, vào khoảng 7h30 sáng 8/8, xe ô tô biển số xanh 61A-003… di chuyển trên quốc lộ 13 theo hướng từ tỉnh Bình Dương cũ đi TPHCM.

Khi đến giao lộ trước cổng Khu đô thị Vạn Phúc City thì đèn tín hiệu bật đỏ. Lúc này, thay vì dừng lại, chiếc xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ băng qua giao lộ. Trong khi các phương tiện khác đã dừng trước vạch theo đúng luật.