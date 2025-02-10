Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?

Ngày 30/9 vừa qua, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn kéo dài khiến Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành miền Bắc bị ngập nặng. Hàng chục nghìn ô tô bị nước nhấn chìm, nhiều phương tiện chết máy giữa đường, thậm chí có xe ngập sâu phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ di dời.

Nhiều chủ xe đặt câu hỏi: nếu phương tiện chỉ đỗ yên một chỗ khi bị ngập nước, không khởi động, không di chuyển, liệu sau đó có cần đưa đi bảo dưỡng, thay dầu hay không?

Sau những trận mưa lớn vào ngày 30/9, nhiều ô tô bị ngâm nước, không thể di chuyển trong nhiều ngày. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho rằng, ngay cả khi xe đứng yên không nổ máy, việc ngập sâu khiến nước xâm nhập vào động cơ, hộp số hay hệ thống điện vẫn hoàn toàn có thể xảy ra với những mức độ khác nhau.