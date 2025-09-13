Clip

Xe bị lũ cuốn phăng trong tích tắc sau pha vượt sông liều lĩnh của tài xế

13/09/2025 10:26
ẤN ĐỘ - Một tài xế suýt phải bỏ mạng khi bất chấp cảnh báo, điều khiển chiếc xe jeep vượt sông và bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Theo Cartoq| Video Youtube@Aaruksh/Instagrm@jeepinthehood

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Chiêm ngưỡng hàng chục lồng đèn trung thu xưa tại ngôi đình trăm tuổi ở TPHCM
Clip

Chiêm ngưỡng hàng chục lồng đèn trung thu xưa tại ngôi đình trăm tuổi ở TPHCM

Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Clip

Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín

Phố cổ Hàng Mã 'thay áo mới' đón mùa Trung thu
Clip

Phố cổ Hàng Mã 'thay áo mới' đón mùa Trung thu

Hàng loạt trụ điện án ngữ dự án đường hơn 1.000 tỷ đồng ở TPHCM
Clip

Hàng loạt trụ điện án ngữ dự án đường hơn 1.000 tỷ đồng ở TPHCM

Băng nhóm táo tợn lái ô tô đâm sập cửa, cướp cửa hàng trang sức trong tích tắc
Clip

Băng nhóm táo tợn lái ô tô đâm sập cửa, cướp cửa hàng trang sức trong tích tắc

Cô giáo tiếng Hàn bỏ phố về quê, được ‘chữa lành’ nhờ khu vườn xanh mướt
Gia đình

Cô giáo tiếng Hàn bỏ phố về quê, được ‘chữa lành’ nhờ khu vườn xanh mướt

Xem thêm

THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

Hotline: 0934 036 286

Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

Liên hệ quảng cáo:

0908 377 442Email: [email protected]

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO