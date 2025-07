Xe bán tải bán chạy tháng 6/2025: Mitsubishi Triton vượt đồng hương

Doanh số Mitsubishi Triton đạt 317 chiếc trong tháng 6, tăng 12% so với tháng 5 (283 chiếc) và vẫn giữ vững vị trí thứ 2 phân khúc. Cộng dồn nửa đầu năm 2025, doanh số của Triton đạt 1.816 chiếc, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 và tiếp tục vượt khá xa đối thủ Toyota Hilux.

Mitsubishi Triton thế hệ hiện tại ra mắt vào tháng 9/2024 với 3 phiên bản cùng sử dụng động cơ MIVEC 2.4L tăng áp, gồm 4x2 AT GLX giá 655 triệu đồng, 4x2 AT Premium giá 782 triệu đồng và 4x4 AT Athlete giá 924 triệu đồng. Tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

3. Toyota Hilux: 280 chiếc

Toyota Hilux có lượng bán ra tăng nhẹ trong tháng 6 vừa qua với 280 chiếc, tăng 6% so với tháng 5. Tuy nhiên con số này chưa thể giúp mẫu xe của Toyota vươn lên vị trí thứ 2. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 1.473 chiếc Hilux được bàn giao tới tay khách hàng Việt, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.