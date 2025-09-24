Xe 7 chỗ máy dầu: Chọn Hyundai Palisade hay Ford Everest?

Tháng 9/2025, Hyundai tiếp tục duy trì việc ưu đãi lên tới 200 triệu đồng cho Palisade, đưa chi phí sở hữu Palisade trước thuế còn khoảng 1.293 tỷ - 1.399 tỷ đồng, ngang giá đề xuất của Ford Everest bản Titanium 2.0 AT 4x2 và thấp hơn bản Platinum 2.0 AT 4x4.

Cả hai chiếc xe đều sử dụng động cơ chạy dầu Diesel, tiết kiệm nhiên liệu và mạnh đủ để chinh phục mọi cung đường tại Việt Nam, nhưng về đối tượng hướng đến của hai chiếc xe này có thể khác nhau.

Hyundai Palisade hay Ford Everest đều là hai mẫu xe 7 chỗ được nhiều người Việt quan tâm. (Ảnh: KT)

Palisade 2025 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại với lưới tản nhiệt hình thác nước đặc trưng với kích thước tổng thể là 4.995 x 1.975 x 1.785 mm, dài và rộng hơn Everest (kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 mm), mang lại cảm giác bề thế và vững chãi. Bên trong, không gian nội thất rộng rãi với tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Đặc biệt, phiên bản 6 chỗ được trang bị hai ghế thương gia ở hàng giữa với tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát, đem lại sự thoải mái tối đa. Ngược lại, Ford Everest mang phong cách thiết kế hầm hố, đậm chất off-road.

Nội thất là điểm tạo khác biệt rõ rệt giữa hai mẫu xe. Palisade được trang bị ghế da Nappa, hàng ghế thứ hai tách rời dạng thương gia, hàng ghế trước cũng có chỉnh điện 12 hướng tích hợp sưởi và làm mát.

Điểm đặc biệt là khả năng điều chỉnh ghế qua màn hình trung tâm, giúp tối ưu không gian linh hoạt. Hệ thống giải trí với màn hình kép 12,3 inch đi cùng hệ thống âm thanh 12 loa Infinity cao cấp, điều hòa tự động 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh tạo nên một khoang cabin sang trọng và hiện đại giúp hành khách nâng tầm trải nghiệm khi sử dụng xe cho các chuyến đi.

Trong khi đó, Ford Everest được trang bị hệ thống các màn hình đồng hồ có kích thước 8 hoặc 12 inch (tùy phiên bản), còn màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 10 hoặc 12 inch (tùy phiên bản) được xếp dọc. Hệ thống giải trí được nâng cấp lên hệ điều hành SYNC 4A nổi danh của hãng xe Mỹ đi kèm 8 loa. Ford Everest sử dụng cần gạt số, trong khi Palisade sử dụng hệ chuyển số bằng các nút bấm gọn gàng hơn.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị cổng USD được trang bị cho cả 3 hàng ghế, tẩu sạc 12V và A/C; cùng với đó là sạc không dây được trang bị cho tất cả các phiên bản, phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động.

Trọng tâm của Everest nằm ở các tính năng hỗ trợ off-road như hệ thống kiểm soát hành trình địa hình và các chế độ lái đa dạng như Snow, Mud và Sand. Giúp Ford Everest nổi bật với khả năng off-road vượt trội nhờ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và các chế độ lái địa hình. Động cơ 2.0L Bi-Turbo kết hợp hộp số tự động 10 cấp, giúp xe dễ dàng chinh phục các cung đường gồ ghề.

Ford Everest nổi bật với khả năng of-road

Còn Hyundai Palisade sở hữu động cơ dầu SmartStream R2.2 CRDi, hộp số đi kèm là loại tự động 8 cấp và xe có thể trang bị hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC. Đặc biệt, Palisade có 4 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport và Smart; xe cũng được bổ sung 3 chế độ địa hình là Snow, Sand, và Mud, đủ để xử lý tốt các điều kiện đường xấu.

Palisade cho cảm giác lái đầm chắc, êm ái - phù hợp với kiểu di chuyển thường nhật tại Việt Nam

Về an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị đầy đủ tính năng an toàn. Palisade nổi bật với hệ thống SmartSense, bao gồm các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung, và hệ thống điều khiển hành trình thông minh; cùng 7 túi khí (tùy phiên bản). Xe còn có các tính năng độc đáo như cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe và chống bỏ quên người ngồi sau.

Ford Everest cũng không thua kém với ABS, EDB, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 360 độ và 6-7 túi khí tùy phiên bản, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) với tính năng đi và dừng, hệ thống giữ làn đường và nhận biết rìa đường, tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, tính năng hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm tại giao lộ khi có xe cắt ngang…

Trong nhiều năm, "đối thủ" của Ford Everest là Santa Fe máy dầu, nhưng hiện tại có lẽ Palisade mới chính là "gương mặt" mà mẫu xe của Mỹ cần chú ý. Cả hai đều là những mẫu xe 7 chỗ đa dụng phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Tuy nhiên, tùy vào mỗi sở thích, mục đích cụ thể mà khách hàng có thể lựa chọn Hyundai Palisade hay Ford Everest. Trên đây là một số so sánh nhanh để khách hàng có thể đưa ra quyết định khi đang tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ máy dầu.