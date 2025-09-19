Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm

Trường hợp hy hữu này xảy ra tại phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương).

Theo trình bày của chị Võ Thu Thảo (SN 1992, quê Kiên Giang, tạm trú TPHCM), vào đầu năm 2024, vợ chồng chị mua một thửa đất có diện tích 71,4m2 (ngang 4,9m, dài gần 15m), nằm trên đường ĐX066 thuộc phường Chánh Hiệp, TPHCM hiện nay. Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình chị đã được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một thời điểm đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên chồng chị là anh Từ Kiến Trung (SN 1990).

Căn nhà bị người hàng xóm "xây nhầm" hoàn toàn trên đất của gia đình chị Thảo. Ảnh: X.A

Thời điểm này, xung quanh thửa đất gia đình chị Thảo mua cũng có nhiều lô đất khác đang để trống, được một công ty bất động sản cắm cọc phân lô để bán. Do chưa có tiền xây nhà nên gia đình chị vẫn tiếp tục để đất trống, chờ có tiền xây sau.