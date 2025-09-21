Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Hiện trạng thực, xuất hiện tình tiết bất ngờ

Lô đất hàng xóm sát bên phía còn lại của gia đình chị Thảo được chủ xây nhà hợp pháp. Nhìn hiện trạng khu vực thì lô đất của chị Thảo đã ‘không cánh mà bay’.

Thay vì xây dựng đúng vị trí thửa đất của mình thì phía gia đình chủ thửa đất 814 đã trừ toàn bộ diện tích đất của nhà mình để làm sân và mái che, còn căn nhà ở thì được xây lấn hoàn toàn qua đất của gia đình chị Thảo ngay sát bên.

Con đường dẫn vào khu đất nơi xảy ra sự việc xây nhà nhầm. Ảnh: X.A

Theo một số người dân, việc xây nhầm này là khá khó hiểu, bởi lẽ thửa đất số 814 nằm ngay lô góc, ở cuối cùng khu đất, do đó việc đo đạc khi xây dựng rất khó để nhầm vì có mốc rõ ràng.

Nhiều lô đất trống trong khu vực, tương tự lô đất của gia đình chị Thảo, đều được cắm cọc để xác định ranh giới. Ảnh: X.A

Cũng liên quan đến vụ việc này, sau khi báo chí phản ánh, người đại diện đứng ra giải quyết từ đầu với chị Thảo là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1970) bất ngờ phủ nhận mình không liên quan tới căn nhà xây nhầm này. Chị Thảo cho biết, trước đó đã lưu giữ lại nhiều nội dung tin nhắn và cuộc gọi từ phía bà Hạnh thể hiện việc bà này nhận là người nhà, nói sẽ đứng ra giải quyết thay cho con vụ xây nhầm và xin thời gian để di dời căn nhà.

Tiếp đó, một người đàn ông tên Th. liên hệ với gia đình chị Thảo, tự xưng là chủ căn nhà nói trên, người này cũng ngỏ ý được giải quyết ổn thỏa cho đôi bên, không muốn đưa ra tòa.