Xây nhà trên đất nông nghiệp, nộp phạt rồi có được cấp sổ đỏ?

Vũ Điệp| 28/09/2025 07:24

Hiện nay, nhiều hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp băn khoăn thủ tục cấp sổ đỏ: nộp phạt rồi đăng ký biến động hay phải xin chuyển mục đích sử dụng đất? Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn về nguyên tắc.

Bà Nguyễn Thanh T. ở (TPHCM) hỏi, gia đình có 450m2 đất trồng cây lâu năm, được cấp Giấy chứng nhận năm 1999. Năm 2001, bà xây nhà 60m2 trên phần đất này.

Bà T. có hỏi thì có ý kiến cho rằng, sau khi bị xử phạt và nộp đủ hồ sơ, bà sẽ được đăng ký biến động để cấp Giấy chứng nhận mới. Ý kiến khác thì cho rằng phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rồi mới được cấp sổ đỏ. Vậy trường hợp này xử lý ra sao?

dat nong nghiep 104856 91066.jpg
Ảnh minh hoạ.

Về băn khoăn của bà T., Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết cụ thể của địa phương. Tuy nhiên, về nguyên tắc, Nghị định 101/2024 của Chính phủ quy định: Đối với đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2014, nếu người sử dụng tự ý chuyển mục đích và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Hồ sơ cần nộp gồm: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có ghi biện pháp khắc phục là buộc đăng ký đất đai); Chứng từ nộp phạt; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đơn đăng ký biến động đất đai.

Sau khi hoàn tất, cơ quan đăng ký đất đai sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất đã chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, bà Tuyền không phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất mà thực hiện đăng ký biến động theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-nop-phat-roi-co-duoc-cap-so-do-2446619.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-nop-phat-roi-co-duoc-cap-so-do-2446619.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Xây nhà trên đất nông nghiệp, nộp phạt rồi có được cấp sổ đỏ?
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO