Xây nhà trên đất nông nghiệp, nộp phạt rồi có được cấp sổ đỏ?

Bà Nguyễn Thanh T. ở (TPHCM) hỏi, gia đình có 450m2 đất trồng cây lâu năm, được cấp Giấy chứng nhận năm 1999. Năm 2001, bà xây nhà 60m2 trên phần đất này.

Bà T. có hỏi thì có ý kiến cho rằng, sau khi bị xử phạt và nộp đủ hồ sơ, bà sẽ được đăng ký biến động để cấp Giấy chứng nhận mới. Ý kiến khác thì cho rằng phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rồi mới được cấp sổ đỏ. Vậy trường hợp này xử lý ra sao?