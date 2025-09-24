Xây nhà nhầm ở TPHCM: Bên xây xin lỗi, xin 45 ngày để dời nhà

Chiều nay (24/9), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) đã có buổi làm việc với đại diện 2 gia đình liên quan trong vụ xây nhà nhầm trên đất người khác gây xôn xao dư luận.

Theo đó, đại diện bên bị ‘mất đất’ là ông Từ Kiến Trung (SN 1990) và vợ là bà Võ Thu Thảo (SN 1992, ngụ phường Chánh Hiệp), còn đại diện bên xây nhà nhầm là ông N.M.T. (SN 1995, ngụ cùng phường).

Tại buổi làm việc, ông T. cho biết mình là chủ căn nhà nói trên, có giấy phép xây dựng đầy đủ do cơ quan chức năng cấp đứng tên em gái vợ của ông. Hiện ông đã hoàn thiện căn nhà trên và vào ở.

Đến giữa tháng 6 vừa qua, khi phía gia đình bà Thảo đến trao đổi và qua đối chiếu sổ đất thì mới biết đã xây nhầm qua đất nhà bà Thảo.