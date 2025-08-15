Xây dựng 'siêu ứng dụng' du lịch toàn diện cho du khách tại Việt Nam

Ngày 15/8, tại hội thảo “Dữ liệu Du lịch trong phát triển Kinh tế số”, Cục Du lịch, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã chính thức ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam mang tên Visit Vietnam.

Đây là nền tảng tích hợp thông tin, đánh giá về điểm đến và công cụ đặt dịch vụ du lịch tại Việt Nam, được xem là bước tiến chiến lược cho du lịch số.

Điểm nổi bật của Visit Vietnam nằm ở khả năng tích hợp các công nghệ tiên tiến. Hệ thống trợ lý du lịch ảo AI Travel Assistant có thể lập kế hoạch và đặt dịch vụ tự động cho du khách. Nền tảng NDAchain.vn giúp xác thực phi tập trung, đảm bảo độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin.