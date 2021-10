Xây dựng niềm tin số cho người dân Việt Nam khi dùng các dịch vụ trực tuyến

Hoạt động giới thiệu Trung tâm an toàn Google dành cho người Việt Nam, sản phẩm hợp tác giữa Google và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) là 1 nội dung trong chương trình an toàn hơn cùng Google được hãng công nghệ này ra mắt hôm nay, ngày 5/10, nhân tháng an toàn mạng trên thế giới.

Chương trình gồm một chuỗi hoạt động truyền thông được tổ chức hàng tuần nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, bảo mật trên không gian mạng hướng đến nhiều nhóm người sử dụng Internet. Nguồn nội dung thực tiễn, phong phú và hữu ích từ chương trình được kỳ vọng sẽ giúp ích cho người dùng Internet tại Việt Nam ở nhiều lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành.

Theo các chuyên gia, giãn cách xã hội vì đại dịch Covid đã thúc đẩy các hoạt động từ giải trí, học tập, liên lạc đến giao thương đều diễn ra trực tuyến trên không gian mạng. Trong khi đó, có rất đông người dùng mới tiếp cận Internet bằng nhiều phương thức và thiết bị khác nhau.

Vì thế, họ cũng trở thành mục tiêu của tội phạm mạng với đủ chiêu thức giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu đòi tiền chuộc đến lừa đảo giao dịch. Mức độ hiểu biết về sử dụng Internet an toàn từ người dùng chưa theo kịp độ phủ rộng lớn của Internet tại Việt Nam.