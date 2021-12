Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Your browser does not support the audio element.

Phát biểu khai mạc buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - cho biết, buổi gặp gỡ hôm nay có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động báo chí. Đồng thời, đây là dịp để các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo nhìn lại chặng đường đầy khó khăn, thử thách trong năm 2021 đối với hoạt động báo chí cả nước và TPHCM.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu mở đầu buổi gặp mặt (Ảnh: H.K.).

"Đây là cuộc gặp gỡ lớn đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các cơ quan báo chí phía Nam. Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với các cơ quan báo chí, đặc biệt đối với sự hoạt động tích cực trong quãng thời gian phòng, chống dịch Covid-19", ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Buổi gặp gỡ mang nhiều ý nghĩa