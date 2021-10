Xây dựng lộ trình “đổi mới mình” cho khối Tài chính - Ngân hàng từ “đám mây” AWS

Vào 9h30 ngày 21/10 tới đây, CMC Telecom tiếp tục phối hợp cùng AWS tổ chức hội thảo “re: Architect to Cloud Native for FSI” giúp các lãnh đạo, nhà quản lý cũng như các chuyên gia công nghệ “thấu hiểu” hành vi của người dùng dịch vụ số trong lĩnh vực tài chính. Từ đó có được lộ trình hiện đại hoá vận hành hệ thống cho ứng dụng trên AWS cloud nhằm cải tiến và phát triển ứng dụng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng sẽ chia sẻ các giải pháp bảo mật thông tin trước bối cảnh các mối đe dọa về an ninh thông tin ngày càng tăng cho các tổ chức như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.

Link đăng ký tham gia: https://event.cmctelecom.vn/rearchitect