Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai phù hợp, sát thực tế

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương; ước tính giá trị thiệt hại trên 5200 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2021 vẫn là một năm giảm kỷ lục về thiệt hại do thiên tai gây ra so với năm 2020 với 357 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế là 39.945 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, năm 2021, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kế hoạch chung, nhưng Tổng cục phòng chống thiên tai với 2 nhiệm vụ Quản lý nhà nước và kiêm nhiệm Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bám sát thực tiễn, triển khai toàn diện trên các lĩnh vực được giao đạt được nhiều kết quả quan trọng như: tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; hệ thống tài liệu hướng dẫn được xây dựng chuẩn hóa cho cán bộ công tác trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai các cấp.

Các chiến lược, đề án, kế hoạch, Bộ chỉ số đánh giá về công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh được ban hành và triển khai kịp thời là cơ sở quan trọng để thực hiện đồng bộ các giải pháp cho công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phòng chống thiên tai được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả và đúng trọng tâm; hợp tác quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ; công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng đổi mới phương thức, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với xu thế; chủ động theo dõi, giám sát diễn biến tình hình thiên tai, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, phổ biến đến cộng đồng.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phòng, chống thiên tai còn gặp nhiều khó khăn như: công tác trang bị một số phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng hiện đại phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai triển khai còn chậm do thiếu cơ sở pháp lý; viêc thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai Trung ương triển khai còn chậm; nhiều hoạt động triển khai hiệu quả còn thấp do không tổ chức thực hiện trực tiếp được (triển khai trực tuyến); nguồn nhân lực còn mỏng so với yêu cầu của công việc...